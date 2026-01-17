La Spezia, ragazzo ucciso a coltellate a scuola, dolore e indignazione

La Spezia – Dolore e cordoglio per la morte del ragazzo di 19 anni accoltellato da un compagno di scuola al termine di una furiosa lite in una classe.

La città è sconvolta per il tragico fatto di sangue e lo è ancora di più perché la tragedia è avvenuta all’interno di una scuola, l’istituto Domenico Chiodo, che dovrebbe essere un luogo sicuro per tutti gli studenti.

Al cordoglio si unisce anche l’indignazione per le parole usate dal sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, per commentare quanto avvenuto. Il primo cittadino, in collegamento con la trasmissione Otto e mezzo de La 7, ha dichiarato che i coltelli “sono solo di certe etnie” gettando discredito su oltre 20mila immigrati che vivono e lavorano a La Spezia perfettamente integrati.

Una frase “sfuggita” nella tensione del momento e per la quale il primo cittadino potrebbe scusarsi nelle prossime ore.

Intanto proseguono le indagini per ricostruire con precisione come sia stato possibile che un ragazzo di 18 anni, Zouhair Atif, cittadino italiano di origini nord africane, abbia potuto portare un coltello da cucina di una ventina di centimetri, a scuola, forse con l’intento di minacciare il rivale, Youssef Abanoub, 19 anni, vittima dell’accoltellamento. Una circostanza che potrebbe configurare l’ipotesi di reato di omicidio premeditato se verrà dimostrato che i ragazzo intendeva uccidere nel momento in cui si è armato.

I due erano in lite già da qualche giorno e molti, tra i compagni, si erano accorti della tensione che cresceva tra i due ed è da chiarire se anche a Scuola qualcuno “sapesse”.

La tensione si è fatta rabbia e ieri mattina, intorno all’ora di pranzo, è esplosa con una violenta lite poi degenerata in aggressione quando il ragazzo di 18 anni ha estratto il coltello e ha colpito per due volte il “rivale” all’addome.

Due ferite terribili che si sono rivelate mortali quando la vittima è stata trasportata in ospedale, al Sant’Andrea, per cercare disperatamente di salvargli la vita.

Un delicato intervento chirurgico che non è però servito ed in serata è stata diffusa la notizia del decesso che ha sconvolto la città.



