Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, torna il freddo

Ancora nuvole, vento freddo e precipitazioni sparse, in Liguria, per effetto di una vasta depressione in approfondimento sul Mediterraneo che interesserà marginalmente anche la nostra regione nei prossimi giorni. In calo progressivo anche le temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, sabato 17 gennaio 2026:

Al mattino cielo molto nuvoloso a ponente, specie sui versanti padani dove non escludiamo piogge deboli o moderate.

Qualche nevicata sulle Alpi Liguri oltre i 1200 metri.

A levante cielo decisamente più aperto specie lungo la fascia costiera, dove le schiarite saranno dominanti.

Nel pomeriggio ancora molte nubi a ponente con ancora qualche debole pioggia o pioviggine sui versanti padani, in prevalenza soleggiato o velato a levante con nubi nelle aree interne senza conseguenze,

Venti moderati o forti da nord lungo la costa centro-occidentale, deboli o moderati orientali altrove.

Mare stirato sotto costa, mosso al largo.

Temperature pressochè stazionarie

Sulla costa previste temperature minime tra +7°C/+11°C e massime tra +10°C/+15°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+6°C e massime tra +4°C/+10°C.