Morto Mario Bianchi, ex presidente del Municipio Medio Ponente di Genova

Genova – Lutto nel mondo della politica genovese con la scomparsa di Mario Bianchi, 53 anni, ex presidente del Municipio Medio Ponente.

Cordoglio da parte di molti partiti ed esponenti politici genovesi e non solo.

La sindaca di Genova Silvia Salis ha commentato la notizie esprimendo cordoglio

«La bruttissima notizia della prematura scomparsa di Mario Bianchi ci addolora profondamente. Mario, con la sua riservatezza, ha servito la città instancabilmente fino all’ultimo, come lavoratore di Amiu: lo ricordo personalmente quando, ormai non più nel pieno delle forze, volle partecipare a tutti i costi a una riunione dei vertici dell’azienda insieme a me e ad altri rappresentanti dell’amministrazione».

«Di Mario non possiamo non ricordare anche il grande attaccamento al territorio, culminato negli anni in cui è stato presidente del Municipio Medio Ponente – aggiunge Salis – La sua scomparsa lascia un grande vuoto non solo tra quanti hanno avuto modo di collaborare con lui, ma anche tra i cittadini che hanno beneficiato del suo impegno e della sua passione per il bene pubblico. Il suo contributo alla vita amministrativa e sociale della nostra città resterà un esempio di servizio e responsabilità. A nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città, rivolgo le più sentite condoglianze ai suoi cari e a tutti coloro che gli hanno voluto bene».

Il Partito Democratico di Genova esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Bianchi, ex presidente del Municipio VI Medio Ponente dal 2017 al 2022 e direttore dei servizi di Amiu.

“Mario è stato una persona capace, disponibile, sempre incline al dialogo costruttivo e generativo – scrive il PD – Il suo impegno pubblico è stato segnato da una profonda coerenza con i valori del lavoro, della giustizia sociale e della prossimità rendendolo figura di riferimento per la comunità e per tutto il centrosinistra genovese. È stato un amministratore attento, rispettato da tutti, capace di ascoltare e costruire soluzioni. Una figura preziosa, non solo per il suo territorio ma per tutta la città. Il Partito Democratico di Genova si stringe con affetto e gratitudine intorno alla sua famiglia, condividendo questo momento di grande dolore con tutta la comunità che ha avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui”.

Ricorda Mario Bianchi anche il presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

“Ho appreso con profondo dolore della scomparsa di Mario Bianchi. Una notizia che mi colpisce non solo come Presidente della Regione Liguria, ma anche sul piano personale. Ho conosciuto e apprezzato Mario quando ero Sindaco di Genova, nel confronto quotidiano con lui nel periodo in cui ricopriva il ruolo di Presidente del Municipio Medio Ponente”.

Con queste parole il presidente della Regione Liguria Marco Bucci commenta la notizia della scomparsa dell’ex presidente del Municipio VI Medio Ponente Mario Bianchi.

“Tra noi – prosegue Bucci – c’è sempre stato un rapporto franco, diretto, improntato alla leale collaborazione, al rispetto reciproco e a una sincera condivisione di intenti: lavorare insieme, ciascuno per il proprio ruolo, per mettersi al servizio dei cittadini genovesi. Mario è stato un interlocutore politico serio e affidabile, una persona concreta, animata da un forte senso delle istituzioni. Ho potuto apprezzarne anche la professionalità come dirigente in AMIU, dove ha svolto il suo incarico con competenza, dedizione e grande senso del dovere”.

“La sua scomparsa – conclude – lascia un vuoto profondo, un senso di smarrimento e di sincero dispiacere in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. Alla sua famiglia, ai suoi amici più cari e a chi gli ha voluto bene desidero stringermi in un abbraccio sincero e commosso. Oggi Genova e la Liguria perdono un uomo che ha speso una parte importante della sua vita al servizio della comunità. Io perdo anche un amico”.

Anche l’AMIU, l’azienda dove Mario Bianchi lavorava come direttore dei Servizi esprime cordoglio.

“Tutta AMIU esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mario Bianchi, storico dipendente dell’azienda. Entrato in AMIU come autista, Mario Bianchi ha costruito all’interno dell’azienda un percorso professionale lungo e coerente, crescendo passo dopo passo nei ruoli e nelle responsabilità fino a ricoprire l’incarico di Direttore dei Servizi, svolto fino all’ultimo con competenza, rigore e profondo senso del dovere. Si è laureato in ingegneria mentre già lavorava in azienda, unendo studio e lavoro con determinazione e costanza. Questo percorso gli ha permesso di conoscere AMIU partendo dal lavoro operativo e di maturare una visione tecnica concreta, solida e rispettosa di tutte le professionalità. Nel tempo è diventato un riferimento tecnico stimato, riconosciuto non solo da colleghe e colleghi, ma anche dagli enti e dalle istituzioni con cui ha collaborato.

Per chi ha lavorato con lui è stato un punto di riferimento autorevole ma sempre umano, capace di ascolto, equilibrio e attenzione alle persone.

AMIU tutta si stringe con affetto ai suoi cari e alla sua famiglia, ricordando Mario Bianchi come un uomo che ha fatto del lavoro, della serietà e del rispetto il tratto distintivo del proprio percorso”.