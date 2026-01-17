Savona, paura nella notte per un incendio in un edificio

Savona – Molta paura, tanti danni e un principio di intossicazione per la famiglia soccorsa nella notte dai vigili del fuoco a seguito di un incendio divampato in un appartamento situato al sesto piano di un edificio residenziale in via Montenotte.

L’allarme poco dopo l’una quando la famiglia è stata svegliata dal forte odore di fumo e dal rumore causato dall’incendio.

Le tre persone hanno chiamato il numero di emergenza 112 e hanno lasciato l’appartamento riportando una lieve intossicazione da fumo.

All’arrivo dei pompieri sono subito iniziate le operazioni di spegnimento mentre le persone venivano soccorse dal personale del 118.

Le loro condizioni non sono gravi.

Spente le fiamme sono iniziate le operazioni di bonifica e le indagini per risalire alle cause del rogo.