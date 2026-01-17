Sestri Ponente, ragazzo precipita da un muraglione in via Sant’Alberto

Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima dell’alba, per soccorrere un ragazzo precipitato dal muro di contenimento del rio che scorre in via Sant’Alberto, nel quartiere di Sestri Ponente.

Le urla del giovane hanno fatto scattare l’allarme con le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i pompieri, l’automedica del 118 e l’ambulanza.

I vigili del fuoco si sono calati sul greto del corso d’acqua ed hanno trovato il ragazzo cosciente e dolorante per la brutta caduta. Il giovane è stato stabilizzato e grazie all’uso dell’autoscala è stato issato fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza per il trasporto all’ospedale.

Non è chiara la dinamica dell’incidente e le esatte condizioni di salute del ragazzo.

Sul caso è stata aperta un’indagine.

notizia in aggiornamento