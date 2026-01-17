sabato 17 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaSestri Ponente, ragazzo precipita da un muraglione in via Sant'Alberto
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSestri PonenteNotizie in evidenza

Sestri Ponente, ragazzo precipita da un muraglione in via Sant’Alberto

Redazione Liguria
0

vigili del fuoco archivioGenova – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco prima dell’alba, per soccorrere un ragazzo precipitato dal muro di contenimento del rio che scorre in via Sant’Alberto, nel quartiere di Sestri Ponente.
Le urla del giovane hanno fatto scattare l’allarme con le chiamate al numero di emergenza 112 che ha inviato sul posto i pompieri, l’automedica del 118 e l’ambulanza.
I vigili del fuoco si sono calati sul greto del corso d’acqua ed hanno trovato il ragazzo cosciente e dolorante per la brutta caduta. Il giovane è stato stabilizzato e grazie all’uso dell’autoscala è stato issato fino alla strada dove lo attendeva l’ambulanza per il trasporto all’ospedale.
Non è chiara la dinamica dell’incidente e le esatte condizioni di salute del ragazzo.
Sul caso è stata aperta un’indagine.

notizia in aggiornamento

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Grave incidente sull’Autostrada A10, traffico in tilt

Cronaca
meteo liguria sabato 17 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, torna il freddo

Cronaca
Pierluigi Peracchini

La Spezia, ragazzo ucciso a scuola, sindaco Peracchini: coltello solo in...

Cronaca
la spezia, ragazzo accoltellato

La Spezia, morto lo studente accoltellato a scuola

Cronaca