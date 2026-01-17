sabato 17 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeSavonaCronacaIncidente mortale a Vado Ligure, morto un turista e i suoi due...
Notizie LiguriaSavonaCronaca

Incidente mortale a Vado Ligure, morto un turista e i suoi due cani

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseVado Ligure (Savona) – Era un turista piemontese in vacanza nella zona il pedone di 77 anni deceduto ieri, travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulla statale Aurelia.
L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio all’altezza dei Bagni Karibù e l’uomo è morto subito dopo l’impatto.
Il personale della Croce Rossa intervenuto non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.
L’incidente ha causato il blocco del traffico sulla statale Aurelia con pesanti conseguenze per la circolazione locale.
Con l’uomo sono deceduti anche i due cani che stava portando a passeggiare quando è stato investito dalla vettura.
In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La polizia stradale ha acquisito le immagini di alcune telecamere che avrebbero ripreso l’incidente.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Grave incidente sull’Autostrada A10, traffico in tilt

Cronaca
meteo liguria sabato 17 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora nuvole e piovaschi, torna il freddo

Cronaca
vigili del fuoco archivio

Sestri Ponente, ragazzo precipita da un muraglione in via Sant’Alberto

Cronaca
Pierluigi Peracchini

La Spezia, ragazzo ucciso a scuola, sindaco Peracchini: coltello solo in...

Cronaca