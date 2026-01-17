Incidente mortale a Vado Ligure, morto un turista e i suoi due cani

Vado Ligure (Savona) – Era un turista piemontese in vacanza nella zona il pedone di 77 anni deceduto ieri, travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulla statale Aurelia.

L’incidente mortale è avvenuto nel pomeriggio all’altezza dei Bagni Karibù e l’uomo è morto subito dopo l’impatto.

Il personale della Croce Rossa intervenuto non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

L’incidente ha causato il blocco del traffico sulla statale Aurelia con pesanti conseguenze per la circolazione locale.

Con l’uomo sono deceduti anche i due cani che stava portando a passeggiare quando è stato investito dalla vettura.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La polizia stradale ha acquisito le immagini di alcune telecamere che avrebbero ripreso l’incidente.