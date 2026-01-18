Corteo antifascista a Genova, manifestanti: ogni sabato sino a chiusura Casapound

Genova – Non si placano le polemiche per il nuovo corteo antifascista che ieri pomeriggio ha bloccato una parte del quartiere della Foce e di San Fruttuoso e i manifestanti chiarisco di voler portare avanti la protesta sino a quando non chiuderà la sede di Casa Pound.

Il concentramento nella zona di piazza Alimonda e in corso Gastaldi è infatti dovuto alla presenza, in via Montevideo, della sede di una associazione vicina all’ultra destra e a Casa Pound. Una presenza che i manifestanti antifascisti definiscono “inaccettabile” e per questo, da tempo, è stata indetta una mobilitazione permanente che si trasforma nella presenza, ogni fine settimana, di un presidio quanto più vicino possibile alla sede “contestata”.

Di conseguenza, però, le forze dell’ordine sono costrette a militarizzare la zona, con camionette e forze ingenti schierate sul campo, per evitare che i due gruppi possano entrare in contatto con la possibilità di scontri.

Questa situazione di “stallo” causa pesanti disagi alla popolazione residente e ovviamente anche ai commercianti della zona che sono costretti a chiudere perché, di fatto, la zona viene completamente isolata e bloccata e si fatica persino ad accedere (e a uscire) se si abita all’interno dei confini presidiati.

Le proteste sino ad ora, non hanno visto particolari manifestazioni violente ma è chiaro che si tratti di una situazione molto pesante.

I manifestanti antifascisti hanno chiarito che non interromperanno la protesta, limitandola alla giornata del sabato, sino a quando la sede dell’associazione di destra non chiuderà e pertanto i disagi si ripeteranno ogni settimana e ancora a lungo.