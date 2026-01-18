domenica 18 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCorteo antifascista a Genova, manifestanti: ogni sabato sino a chiusura Casapound
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriFoceSan FruttuosoNotizie in evidenza

Corteo antifascista a Genova, manifestanti: ogni sabato sino a chiusura Casapound

Redazione Liguria
0

Genova antifascistaGenova – Non si placano le polemiche per il nuovo corteo antifascista che ieri pomeriggio ha bloccato una parte del quartiere della Foce e di San Fruttuoso e i manifestanti chiarisco di voler portare avanti la protesta sino a quando non chiuderà la sede di Casa Pound.
Il concentramento nella zona di piazza Alimonda e in corso Gastaldi è infatti dovuto alla presenza, in via Montevideo, della sede di una associazione vicina all’ultra destra e a Casa Pound. Una presenza che i manifestanti antifascisti definiscono “inaccettabile” e per questo, da tempo, è stata indetta una mobilitazione permanente che si trasforma nella presenza, ogni fine settimana, di un presidio quanto più vicino possibile alla sede “contestata”.
Di conseguenza, però, le forze dell’ordine sono costrette a militarizzare la zona, con camionette e forze ingenti schierate sul campo, per evitare che i due gruppi possano entrare in contatto con la possibilità di scontri.
Questa situazione di “stallo” causa pesanti disagi alla popolazione residente e ovviamente anche ai commercianti della zona che sono costretti a chiudere perché, di fatto, la zona viene completamente isolata e bloccata e si fatica persino ad accedere (e a uscire) se si abita all’interno dei confini presidiati.
Le proteste sino ad ora, non hanno visto particolari manifestazioni violente ma è chiaro che si tratti di una situazione molto pesante.
I manifestanti antifascisti hanno chiarito che non interromperanno la protesta, limitandola alla giornata del sabato, sino a quando la sede dell’associazione di destra non chiuderà e pertanto i disagi si ripeteranno ogni settimana e ancora a lungo.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Pierluigi Peracchini

Ragazzo ucciso a Scuola a La Spezia, il sindaco si scusa...

Cronaca
meteo liguria domenica 18 gennaio 2026

Meteo Liguria, ancora nuvole e possibili piovaschi

Cronaca
pedofilo, pedofilia bambino, violenza

Genova, nascondeva foto di bambini scattate sulle spiagge, arrestato pedofilo

Cronaca
ospedale San Martino Genova

Incidente sull’Autostrada A10, gravi i due ragazzi ricoverati al San Martino

Cronaca