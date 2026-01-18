Genova, travolta sul marciapiede a Cornigliano, grave una donna

Genova – Travolta da una vettura mentre cammina sul marciapiede. E’ successo questo pomeriggio ad una donna di circa 50 anni che camminava sul ponte di via Pieragostini a Cornigliano. All’improvviso una vettura senza controllo l’ha travolta e scaraventata a terra.

Secondo le prime ricostruzioni l’auto ha perso il controllo per un malore del conducente ed ha investito la donna causandole diverse ferite alle gambe.

Soccorsa prima da passanti e poi dal personale dell’ambulanza intervenuta, la donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove è stata ricoverata in codice giallo.

Per le alcune fratture alle gambe e diverse ferite fortunatamente non gravi.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.