Genova, violenza nella notte: giovane accoltellato in piazza De Ferrari

Genova – Un altro episodio di violenza si è verificato nel centro di Genova la notte scorsa. É accaduto in piazza De Ferrari, dove un giovane di 21 anni sarebbe stato accoltellato da un coetaneo.

Secondo quanto ricostruito, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e il suo aggressore che si trovava in compagnia di alcuni amici. Quest’ultimo ha improvvisamente estratto un coltello e ha colpito con un fendente al volto il ‘rivale’, ferendolo all’altezza dell’occhio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure nei confronti del giovane e l’hanno trasportato in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale San Martino.

Inoltre sono giunte anche le forze dell’ordine, le quali si sono messe sulle tracce dell’aggressore che aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Sono in corso le indagini e gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto accaduto. Nelle prossime ore saranno visionate le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

