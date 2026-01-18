domenica 18 Gennaio 2026
Meteo Liguria, ancora nuvole e possibili piovaschi

Redazione Liguria
meteo liguria domenica 18 gennaio 2026Ancora una giornata all’insegna del cielo nuvoloso o molto nuvoloso, in Liguria, con possibili precipitazioni sparse e locali nevicate sopra i 1300 metri.
Un minimo di bassa pressione si sta per formare sul Nord Africa, che influenzerà le vicende meteorologiche della nostra Penisola all’inizio della prossima settimana.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, domenica 18 gennaio 2026:
Al mattino, il cielo si presenterà molto nuvoloso o coperto a ponente; in tale contesto, saranno possibili locali deboli piogge con quota neve oltre i 1300-1500 metri sulle Alpi Liguri.
Sul resto della Regione, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte alternate a qualche schiarita, specie sul versante marittimo.
Nelle ore centrali del giorno, è attesa una temporanea pausa delle precipitazioni con qualche schiarita anche sull’imperiese. Tuttavia, tra il pomeriggio e la serata è previsto un nuovo incremento della nuvolosità, che coinvolgerà gran parte della Regione, e sarà associato a piogge tra savonese e imperiese. In questa fase, la quota neve potrà scendere sotto i 1000 metri sulla Val Bormida occidentale.
Venti moderati dai quadranti settentrionali, rinforzi fino a forti sul settore centro-occidentale della costa.
Mare stirato o mosso sotto costa, mosso al largo. Fino a molto mosso sul bacino occidentale.
Temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in leggero calo nelle zone interne, stazionarie o lieve aumento sulla costa.
Sulla costa attese temperaature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +9°C/+16°C.
Nell’interno previste temperature minime tra +0°C/+7°C e massime tra +3°C/+8°C

