Sanremo festeggia i 105 anni di Glauco Marzari, testimonial per il vaccino Covid

Sanremo (Imperia) – Ha compiuto ben 105 anni e questo pomeriggio è stato festeggiato anche dal sindaco Alessando Mager. Lui è Glauco Marzari, classe 1921, ultracentenario in ottima salute, di origine triestina, vive nella città dei fiori dal dopoguerra.

Quando era studente universitario di Chimica, a Bologna, fu costretto ad arruolarsi per la guerra in Albania.

Dopo l’8 settembre del 1943 e con la firma dell’armistizio, Glauco Marzari viene imprigionato dai tedesci e trasferito in Sassonia come prigioniero di guerra.

Nel periodo del Covid era diventato piuttosto noto per essere il primo centenario a farsi vaccinare contro il Covid in piena pandemia.

Una testimonianza vivente della infondatezza delle fake news diffuse dai No Vax