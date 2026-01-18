domenica 18 Gennaio 2026
Sanremo festeggia i 105 anni di Glauco Marzari, testimonial per il vaccino Covid

Glauco MarzariSanremo (Imperia) – Ha compiuto ben 105 anni e questo pomeriggio è stato festeggiato anche dal sindaco Alessando Mager. Lui è Glauco Marzari, classe 1921, ultracentenario in ottima salute, di origine triestina, vive nella città dei fiori dal dopoguerra.
Quando era studente universitario di Chimica, a Bologna, fu costretto ad arruolarsi per la guerra in Albania.
Dopo l’8 settembre del 1943 e con la firma dell’armistizio, Glauco Marzari viene imprigionato dai tedesci e trasferito in Sassonia come prigioniero di guerra.
Nel periodo del Covid era diventato piuttosto noto per essere il primo centenario a farsi vaccinare contro il Covid in piena pandemia.
Una testimonianza vivente della infondatezza delle fake news diffuse dai No Vax

