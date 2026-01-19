Crisi Amt, procura chiede fallimento. Salis: senza l’intervento del Comune sarebbe fallita

Genova – A seguito della notizia della richiesta di fallimento di Amt da parte della Procura di Genova riportata questa mattina sulle pagine del Secolo XIX, la sindaca Silvia Salis ha commentato quanto accaduto puntando il dito contro la precedente giunta e sottolineando l’intervento del Comune senza il quale – sottolinea – l’azienda sarebbe fallita.

“Stamattina ci siamo svegliati con una notizia preoccupante: la procura ha chiesto il fallimento di Amt. Credo sia necessario mettere un po’ di ordine per non rendere ancora più confusa una situazione che è molto delicata.

Il fallimento di Amt, vista la grave situazione debitoria, era stato chiesto da un creditore il 15 ottobre. Il 9 dicembre la procura aveva dato parere favorevole, ma il 24 dicembre la composizione negoziata della crisi che abbiamo proposto al tribunale è stata accolta, mettendo l’azienda al riparo nonostante i 200 milioni e oltre di debito.

In sostanza, grazie alla procedura che abbiamo avviato come Comune di Genova appena ci siamo insediati, l’istanza di fallimento è stata congelata e possiamo procedere con il piano di risanamento per riparare i danni che ha lasciato la giunta di destra.

Nelle prossime settimane, Amt approverà il bilancio del 2024, che chi ci ha preceduto non è stato in grado di consegnare alla città. In questo modo, ci sarà un primo passo verso il ritorno alla normalità.

La situazione di Amt è grave, lo diciamo dai primi giorni della nostra amministrazione anche di fronte all’ironia di una destra che diceva di averci lasciato “un gioiellino”. Negli ultimi giorni qualcuno sembra aver cambiato idea, ammettendo l’esistenza del buco di bilancio dopo averlo negato per mesi. Forse sarebbe ora che chiedessero scusa ai genovesi.

La crisi purtroppo è reale, altrimenti non ci sarebbero disservizi e disagi per i cittadini. Ci assumiamo la responsabilità di risolvere questa situazione e chiediamo scusa alle genovesi e ai genovesi per quello che sta accadendo in questi giorni. Dobbiamo però dire una cosa: se Amt è ancora in piedi è grazie soprattutto al Comune di Genova che ha stanziato 22 milioni aggiuntivi negli ultimi sei mesi. Altrimenti, Amt sarebbe fallita.

È finito il periodo della polvere sotto al tappeto, il tempo è galantuomo e la verità verrà a galla”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]