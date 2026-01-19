Genova, da oggi al via i lavori in via Cantore e via XX Settembre: le modifiche alla viabilità

Genova – Scattano questa sera le modifiche alla viabilità in via Cantore e in via XX Settembre a causa dei lavori previsti dell’ambito della prima fase di intervento del progetto 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale.

I cantieri inizieranno alle ore 21:00 di stasera e proseguiranno fino a venerdì 20 febbraio. In questo periodo entreranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità:

Via Cantore:

– via Antonio Cantore, carreggiata mare, nel tratto compreso tra via delle Franzoniane e via Damiano Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h.

2. divieto di sosta veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

3. temporaneo spostamento della fermata del TPL Cantore 3 / Villa Scassi (cod. 982) all’altezza del civico 96 rosso.

– via Damiano Chiesa, nel tratto compreso tra il civico 9 rosso e via Cantore:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h.

2. divieto di sosta veicolare ambo i lati della strada.

3. temporaneo spostamento dello stallo riservato ai veicoli in uso a persone con ridotta capacità di deambulazione all’altezza del civico 9 rosso, lato ponente, con disposizione rasente.

Via XX Settembre (tra piazza De Ferrari e via Lomellini)

1. limite massimo di velocità di 30 km/h.

2. temporanea soppressione della corsia ciclabile per la direttrice ponente (direzione De Ferrari).

3. temporanea soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici per la direttrice levante (direzione Cadorna).——————————————————————————————————

