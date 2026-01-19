Genova, nuova rissa su autobus a Cornigliano, fermato un 27enne

Genova – Ancora una rissa a bordo di un autobus nel ponente genovese. La polizia è intervenuta ieri sera, poco prima della mezzanotte, su un mezzo AMT che viaggiava in direzione Voltri. Alcuni passeggeri hanno chiamato il 112 segnalando che a bordo del mezzo, era in corso una violenta discussione tra tre persone che è poi diventata una rissa.

Durante le fasi di avvicinamento gli agenti hanno ricevuto una nota che riferiva lo spostamento dei tre su un altro autobus, in direzione Voltri.

Le volanti hanno quindi raggiunto il bus e sono saliti a bordo all’altezza di via Puccini, identificando i soggetti a bordo.

Uno dei tre, corrispondente alla descrizione fornita dalla Sala Operativa, ha manifestato immediatamente un atteggiamento aggressivo, cercando di eludere il controllo di Polizia.

E’ stato fatto scendere dal bus e ha colpito più volte due agenti con calci e pugni.

Immediatamente fermato e messo in sicurezza nella volante, nel tragitto verso la Questura ha continuato la sua condotta aggressiva colpendo con la testa i finestrini posteriori e tentando di fuggire dalla portiera, motivi per cui è stato attinto con lo spray urticante.

Il ragazzo, un 27enne, è stato tratto in arresto in attesa della direttissima odierna.

Gli agenti colpiti sono stati visitati all’ospedale Evangelico e dimessi con una prognosi di 7 giorni.