lunedì 19 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, posteggi davanti a Palazzo Ducale, braccio di ferro del Comune
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCentro Storico

Genova, posteggi davanti a Palazzo Ducale, braccio di ferro del Comune

Redazione Liguria
0

genova piazza matteottiGenova – In arrivo barriere fisiche e telecamere per combattere il parcheggio abusivo di auto e furgono davanti a Palazzo Ducale, in piazza Matteotti. Dopo l’annuncio della “tolleranza zero” da parte del Comune e dell’assessore alla Cultura, Montanari, la piazza è rimasta quasi vuota solo per alcuni giorni e poi è tornata a trasformarsi in un parcheggio all’aperto.
La polizia locale ha sanzionato ben 78 automobilisti in pochi giorni ma l’effetto “dissuasione” non sembra avere effetto e ora il Comune studia la possibilità di istituire barriere fisiche e l’installazione di telecamere per rilevare in tempo reale targhe e immagini della piazza.
Il “passaparola” dei residenti sottolinea che le auto posteggiate non sarebbero di chi abita in zona ma di chi “ci lavora” e il gossip indica un ufficio ben preciso evidenziando che non sarebbe neppure la prima volta che il Comune avvia un “braccio di ferro” per liberare la piazza dalle auto di chi ritiene di avere il diritto di posteggiare.
Uno “scontro” che ha sempre visto soccombere la civica amministrazione.
La possibilità che in piazza Matteotti arrivino tognolini e altri strumenti di “difesa” della piazza indica che il livello dello “scontro” si avvia a passare di livello ma c’è chi fa notare che l’accesso dovrà comunque essere garantito per motivi di sicurezza ed emergenza e questo potrebbe creare il “varco” per nuovi presunti abusi.
Per il momento residenti e commercianti “stanno a guardare” sperando che la regolamentazione riguardi tutti e senza figli e figliastri.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Uscita Autostrada Chiavari

Autostrade, da oggi in A12 chiusa l’uscita di Chiavari verso ponente

Cronaca
Rifiuti ingombranti via Toti

Genova, maxi abbandono di rifiuti per strada, individuato responsabile

Cronaca
Youssef Abanoub

Ragazzo ucciso a coltellate a La Spezia, protesta davanti alla scuola

Cronaca
Traffico val Bisagno

Genova, presidio a Multedo: mattinata di traffico in tilt a ponente

Cronaca