Genova, posteggi davanti a Palazzo Ducale, braccio di ferro del Comune

Genova – In arrivo barriere fisiche e telecamere per combattere il parcheggio abusivo di auto e furgono davanti a Palazzo Ducale, in piazza Matteotti. Dopo l’annuncio della “tolleranza zero” da parte del Comune e dell’assessore alla Cultura, Montanari, la piazza è rimasta quasi vuota solo per alcuni giorni e poi è tornata a trasformarsi in un parcheggio all’aperto.

La polizia locale ha sanzionato ben 78 automobilisti in pochi giorni ma l’effetto “dissuasione” non sembra avere effetto e ora il Comune studia la possibilità di istituire barriere fisiche e l’installazione di telecamere per rilevare in tempo reale targhe e immagini della piazza.

Il “passaparola” dei residenti sottolinea che le auto posteggiate non sarebbero di chi abita in zona ma di chi “ci lavora” e il gossip indica un ufficio ben preciso evidenziando che non sarebbe neppure la prima volta che il Comune avvia un “braccio di ferro” per liberare la piazza dalle auto di chi ritiene di avere il diritto di posteggiare.

Uno “scontro” che ha sempre visto soccombere la civica amministrazione.

La possibilità che in piazza Matteotti arrivino tognolini e altri strumenti di “difesa” della piazza indica che il livello dello “scontro” si avvia a passare di livello ma c’è chi fa notare che l’accesso dovrà comunque essere garantito per motivi di sicurezza ed emergenza e questo potrebbe creare il “varco” per nuovi presunti abusi.

Per il momento residenti e commercianti “stanno a guardare” sperando che la regolamentazione riguardi tutti e senza figli e figliastri.