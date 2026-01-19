lunedì 19 Gennaio 2026
Genova, prende per il collo e rapina una 20enne: arrestato

carabinieri, vicoli, GenovaGenova – Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri per un’aggressione a scopo di rapina avvenuto nel centro storico negli scorsi giorni.
Alcuni Carabinieri in servizio che stavano transitando da via delle Fontane hanno notato un uomo afferrare per il collo una ragazza di 20 anni, sono intervenuti e l’hanno arrestato.
Secondo quanto ricostruito, il malvivente si sarebbe avvicinato alla giovane e l’avrebbe spintonata e aggredita nel tentativo di rapinarla. Solo il passaggio e il conseguente intervento dei militari dell’arma ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente.
Il 42enne è stato fermato e arrestato: dovrà rispondere dell’accusa di tentata rapina. La giovane, invece, è stata affidata alle cure dei sanitari, ma non avrebbe riportato ferite nella colluttazione.
——————————————————————————————————
