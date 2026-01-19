Genova, presidio a Multedo: mattinata di traffico in tilt a ponente

Genova – Una mattinata di traffico completamente in tilt nella zona di ponente a causa del presidio organizzato dalla Fillea Cgil nell’area del cantiere del ribaltamento a mare a Multedo a seguito del licenziamento di un delegato sindacale.

I lavoratori chiedono il reintegro dell’uomo, mentre dall’azienda si parla di un licenziamento per giusta causa.

Sono molto pesanti le ripercussioni sul traffico, presenti fin dalle prime ore della mattinata. Le code stanno interessando soprattutto la carreggiata che viaggia in direzione del centro della città, con decine di auto e mezzi pesanti a lungo bloccati nel traffico e i tempi di percorrenza per muoversi in direzione levante che hanno subito un notevole aumento in queste ore. Sono più limitati i disagi in direzione opposta.

