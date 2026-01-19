Genova, quattro serate di chiusura della metropolitana

Genova – Altre quattro serate di chiusura della metropolitana, che interromperà anticipatamente il proprio servizio nelle serate di lunedì 19, martedì 20, mercoledì 21 e giovedì 22 gennaio.

Le ultime corse sono in programma in partenza alle ore 21:10 dalla stazione di Brin e alle 21:17 da quella di Brignole. I lavori si rendono necessari, scrive Amt, per consentire lo svolgimento degli interventi di manutenzione sulla linea.

Anche questa settimana, quindi, sarà caratterizzata dai disagi per i cittadini che avrebbero la necessità di usufruire del servizio nelle ore serali. Il collegamento tra il centro della città e la Val Polcevera sarà garantito dalle linea 9 degli autobus, che effettua la sua partenza a Caricamento e non copre l’intero percorso della metropolitana

——————————————————————————————————

