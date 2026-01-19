Genova, ragazzo ricoverato al San Martino scappa e viene ritrovato ferito

Genova – Era ricoverato nel reparto di psichiatria dell’ospedale San Martino il giovane di 25 anni trovato ferito sulla collina di fronte al Padiglione Specialità dello stesso ospedale.

Secondo le prime ricostruzioni il giovane era uscito dal reparto con un permesso e in compagnia della madre ma poi, in circostanze ancora tutte da chiarire, sarebbe fuggito.

Le ricerche sono scattate subito e il ragazzo è stato trovato poco dopo, ferito, in una zona collinare vicina al reparto.

Subito soccorso,, il giovane è stato trasferito al pronto soccorso per diverse ferite e fratture ed è scattata un’indagine interna per capire come sia avvenuta la fuga e se siano state rispettate tutte le procedure per garantirne la sicurezza.

In serata la direzione dell’ospedale ha diffuso una nota nella quale si legge che il 25enne ritrovato ferito nel tratto collinare di fronte al Padiglione Specialità è stato trasferito al primo piano del Pronto Soccorso, dove resterà tutta la notte.

Ha riportato una frattura ad un polso ed uno schiacciamento polmonare. Non è chiaramente a rischio vita.

“L’indagine interna svolta dalla Direzione Medica di Presidio ha evidenziato che il ragazzo si era allontanato dalla Clinica Psichiatrica grazie ad un permesso concesso, complice la presenza della madre, per poi tentare la fuga, culminata poco dopo con la caduta nell’area sopra indicata”.

Sull’episodio indagano anche le forze dell’ordine.

Poco dopo Natale, sempre al San Martino, una ragazza era stata trovata agonizzante in un bagno del Pronto Soccorso, una ragazza che si era recata in ospedale per un dolore al ginocchio ed era stata dimessa.