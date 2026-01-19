Genova, rapina e aggressione in una tabaccheria a Molassana: due 25enni arrestati

Genova – Due 25enni sono stati arrestati per aver tentato una rapina all’interno di una tabaccheria situata nel quartiere genovese di Molassana.

I due malviventi, approfittando della sola presenza del padre del titolare, si sono introdotti all’interno del negozio, cercando di rubare dei ‘Gratta e Vinci’ e spintonando l’uomo durante il tentativo di fuga. Il trambusto è stato avvertito da un carabiniere libero da servizio, che stava transitando da quelle parti e che è riuscito a fermare momentaneamente i rapinatori e avvertire i colleghi.

Mentre i militari in servizio giungevano presso il luogo indicato, i due rapinatori hanno nuovamente cercato di guadagnarsi la fuga colpendo anche con una pietra l’uomo che li aveva fermati, ma sono stati bloccati dall’arrivo della pattuglia.

Dopo aver ricostruito quanto accaduto, i due sono stati fermati e arrestati: dovranno rispondere dell’accusa di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]