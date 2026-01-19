lunedì 19 Gennaio 2026
Genova, rissa dopo la finale di Coppa d’Africa: un ferito

Polizia notte OKGenova – Una violenta rissa che ha coinvolto diverse persone e che ha portato al ferimento di un 22enne è avvenuta ieri nella zona di Caricamento mentre in decine si erano riuniti per assistere alla sfida tra Senegal e Marocco, terminata con il risultato di 1-0 e valida per la finale di Coppa d’Africa.
Al momento rimane da chiarire l’esatta dinamica di quanto successo e anche l’esatto numero di partecipanti, ma quando le forze dell’ordine sono intervenute sul posto hanno trovato alcune persone rimaste ferite o contuse, alcune con ferite riconducibili ad un’arma da taglio.
La persona soccorsa in condizioni peggiori è un giovane di 22 anni, che ha riportato un trauma cranico (probabilmente dopo esser stato colpito da un oggetto) e che è stato trasportato all’ospedale Galliera dai sanitari del 118 che erano intervenuti pochi minuti prima sul posto.
