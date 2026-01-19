Maltempo in Liguria, scatta allarme per vento e burrasca

Genova – Un allarme e l’invito alla massima prudenza per i venti di burrasca che interesseranno la Liguria per le prossime ore.

La giornata di oggi, lunedì 19 gennaio, sarà caratterizzata da venti settentrionali forti con raffiche di burrasca su AB fino a 60-80 km/h, su C 50- 60 km/h .

Valori localmente superiori sui crinali esposti e allo sbocco delle valli. Locale disagio per freddo nelle zone interne nelle ore serali.

Secondo Arpal, nella notte si assisterà al rinforzo della ventilazione di burrasca senza valori estremi ma con una persistenza di 12-18 ore.

Nella giornata di domani, martedì 20 gennaio, ci saranno ancora venti fino a burrasca o localmente burrasca forte su AB (70-90 km/h) in particolare allo sbocco delle valli e sui crinali esposti, 50-60 km/h su CDE.

Si ricorda che in Liguria non esiste l’allerta vento ma viene emesso l’avviso per venti di burrasca forte. Prestare attenzione