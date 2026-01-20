Genova, assalto al canile per riavere i suoi cani, dramma sfiorato al Gazzo

Genova – Ha preso d’assalto il canile del monte Gazzo, a Sestri Ponente, e quando gli è stata negata la restituzione di due cani, è andato su tutte le furie ed ha devastato gli uffici armato di una pala.

Momenti concitati e di paura, al canile del monte Gazzo, dove, questa mattina, si è sfiorata la tragedia con una persona con problemi psichiatrici che ha seminato il panico devastando e rompendo tutto quello che riusciva a colpire.

In un posto sui social il resonconto dei momenti di follia:

“Cari amici, oggi la giornata è iniziata nel peggiore dei modi. Siamo stati aggrediti dalla furia di un uomo, in evidente stato di alterazione mentale, che ci ha minacciato per riprendersi i suoi cani, urlando e facendo sfuriate senza che riuscissimo a calmarlo.

Come se non bastasse, ha preso una pala e ha iniziato ad accanirsi contro tutto ciò che gli è capitato a tiro.. Fortunatamente salvaguardando noi presenti.

Dopo circa un’ora sono arrivate le forze dell’ordine e siamo potuti tornare alla normalità..

Al di là dello spavento, siamo sconvolti dalla furia che ha dimostrato e preoccupati per eventuali ulteriori ritorsioni.

E per aggiungere la beffa al danno, i cani non sono custoditi al nostro canile, si è trattato di un mero errore che però ci è costato caro.

I danni sono ingenti, oltre ad alcune serrature, luci e pannello espositore è stata gravemente danneggiata la macchina della nostra volontaria, membro del Consiglio e addetta alle adozioni.

Sporgeremo denuncia, ma chissà se e quando riusciremo ad avere un indennizzo..

Il signore risulta nullatenente, per cui abbiamo poche speranze.

Chiediamo aiuto, per quanto possibile, per permetterci di riparare i danni nel minor tempo possibile e non costringerci a dare fondo alle nostre già risicate risorse.

Se aveste piacere a darci una zampa, potete farlo all’Iban IT61 Q032 9601 6010 0006 4402 809 Banca Fideuram – Intestato Associazione Amici del cane onlus”