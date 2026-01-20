Genova – A causa di lavori urgenti nella notte, via Emilia risulta interdetta ai bus e ai mezzi pesanti, a Molassana, a monte del Ponte Ugo Gallo.
Il cantiere allestito nella notte causa la riduzione larghezza carreggiata.
Percorso alternativo da Ponte Feritore su sponda opposta su via Adamoli
Genova, niente autobus e camion in via Emilia per lavori urgenti
