martedì 20 Gennaio 2026
Molassana

Genova, niente autobus e camion in via Emilia per lavori urgenti

Cantiere cartelliGenova – A causa di lavori urgenti nella notte, via Emilia risulta interdetta ai bus e ai mezzi pesanti, a Molassana, a monte del Ponte Ugo Gallo.
Il cantiere allestito nella notte causa la riduzione larghezza carreggiata.
Percorso alternativo da Ponte Feritore su sponda opposta su via Adamoli

© Liguria Oggi 2026
