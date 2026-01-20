Genova, capotreno minacciato con coltello e rapinato

Genova – Ancora violenza sui treni della Liguria ed ancora un capotreno alle prese con una persona armata di coltello. Questa volta è successo sulla linea che collega Alessandria con il capoluogo ligure. Il treno era fermo alla stazione di Brignole quando una persona armata ha affrontato il capotreno e lo ha costretto a consegnare il denaro della bigliettazione e delle sanzioni.

Il rapinatore era chiuso nel bagno del treno, probabilmente per evitare il controllo del biglietto e quando il capotreno se ne è accorto gli ha intimato di uscire.

L’uomo ha aperto la porta ed è uscito impugnando un coltello e ha subito minacciato il dipendente di Trenitalia per farlo allontanare.

In seguito ha chiesto di consegnare uno zainetto contenente strumenti di lavoro e il potafogli con cui vengono raccolte le somme dei biglietti e delle sanzioni fatte diretttamente sul treno.

L’apisodio è avvenuto alle 8 del mattino e sono in corso indagini per risalire all’identità del rapinatore. La polizia ferroviaria cerca anche sulle riprese video della stazione mentre sembra che il treno ne fosse sprovvisto.