Genova – Ancora violenza sui treni della Liguria ed ancora un capotreno alle prese con una persona armata di coltello. Questa volta è successo sulla linea che collega Alessandria con il capoluogo ligure. Il treno era fermo alla stazione di Brignole quando una persona armata ha affrontato il capotreno e lo ha costretto a consegnare il denaro della bigliettazione e delle sanzioni.
Il rapinatore era chiuso nel bagno del treno, probabilmente per evitare il controllo del biglietto e quando il capotreno se ne è accorto gli ha intimato di uscire.
L’uomo ha aperto la porta ed è uscito impugnando un coltello e ha subito minacciato il dipendente di Trenitalia per farlo allontanare.
In seguito ha chiesto di consegnare uno zainetto contenente strumenti di lavoro e il potafogli con cui vengono raccolte le somme dei biglietti e delle sanzioni fatte diretttamente sul treno.
L’apisodio è avvenuto alle 8 del mattino e sono in corso indagini per risalire all’identità del rapinatore. La polizia ferroviaria cerca anche sulle riprese video della stazione mentre sembra che il treno ne fosse sprovvisto.
Genova, capotreno minacciato con coltello e rapinato
