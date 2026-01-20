Genova – Strada Sopraelevata Aldo Moro vietata a moto e scooter, questa mattina, a causa delle forti raffiche di vento che interessano la città dalla scorsa notte e che hanno fatto scattare l’avviso di burrasca di Arpal.
Niente mezzi a due ruote sulla Sopraelevata ma anche divieto di transito per mezzi telonati e furgonati e sempre per il pericolo costituito dalle raffiche di vento.
Chiusi al pubblico anche giardini, parchi e cimiteri.
La polizia stradale invita alla massima prudenza alla guida, sulle autostrade, in uscita dalle gallerie e sui viadotti.
Genova, vento forte, Sopraelevata vietata alle moto, chiusi parchi e cimiteri
