martedì 20 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaLavinia Rezzo, vigili del fuoco salvano tre persone intossicate
ImperiaCronacaNotizie Liguria

Lavinia Rezzo, vigili del fuoco salvano tre persone intossicate

Redazione Liguria
0

ambulanza soccorsiLavinia Rezzo (Imperia) – Tragedia sfiorata nell’entroterra imperiese dove i vigili del fuoco del comando di Imperia sono intervenuti, questa sera, a Lavina Rezzo per soccorrere tre persone, due donne e un uomo intossicati dal monossido di carbonio.
All’arrivo dei pompieri e dell’ambulanza due persone erano già svenute e i mezzi della Croce Rossa e della Croce bianca intervenute con l’automedica, hanno caricato le persone e le hanno trasferite d’urgenza in ospedale.
Salvate le persone i vigili del fuoco stanno cercando le cause della fuoriuscita del monossido di carbonio che ha invaso l’aria dell’abitazione causando una intossicazione che avrebbe potuto uccidere tutte le persone che ci vivono.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
scuola banchi studenti

Farmaci a Scuola, Genova Inclusiva: le scuole della Liguria sono preparate?

Cronaca
Anpas Liguria pubbliche assistenze

Pubbliche Assistenze, PD e M5S: gravi ritardi nei pagamenti della Regione...

Cronaca
Autobus AMT Genova

Inchiesta AMT, ci sono i primi indagati per falso in Bilancio...

Cronaca
manifestazione Iran Genova

Iran, sabato a Genova il corteo contro il regime: il percorso

Cronaca