Lavinia Rezzo, vigili del fuoco salvano tre persone intossicate

Lavinia Rezzo (Imperia) – Tragedia sfiorata nell’entroterra imperiese dove i vigili del fuoco del comando di Imperia sono intervenuti, questa sera, a Lavina Rezzo per soccorrere tre persone, due donne e un uomo intossicati dal monossido di carbonio.

All’arrivo dei pompieri e dell’ambulanza due persone erano già svenute e i mezzi della Croce Rossa e della Croce bianca intervenute con l’automedica, hanno caricato le persone e le hanno trasferite d’urgenza in ospedale.

Salvate le persone i vigili del fuoco stanno cercando le cause della fuoriuscita del monossido di carbonio che ha invaso l’aria dell’abitazione causando una intossicazione che avrebbe potuto uccidere tutte le persone che ci vivono.