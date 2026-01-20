Meteo Liguria, passaggi nuvolosi e temperature ancora in ribasso

La tempesta “Harry” si rafforza al largo delle coste Siciliane, portando forte maltempo sull’Italia Insulare e nel mentre richiama sul Nord Italia correnti più fresche dai quadranti Orientali, con tempo pressocché stabile e temperature in progressiva diminuzione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, martedì 20 gennaio 2026:

Mattinata con cieli parzialmente nuvolosi nelle aree dell’entroterra e con possibili deboli precipitazioni nevose sulle creste Appenniniche di Levante e sulle vette Alpine a Ponente, in esaurimento entro il mezzogiorno ( 1000-1200 MT.).

Nuvolosità in diradamento sulle fasce costiere e nelle aree dell’immediato entroterra con cieli pressocché sereni o al più poco nuvolosi entro metà pomeriggio.

Venti forti o a regime di burrasca, dai quadranti settentrionali, sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o forti di Grecale a Levante, con rinforzi di burrasca sugli sbocchi vallivi e le dorsali esposte.

Mare stirato o mosso sotto costa. Molto mossi o localmente agitati al largo

Temperature in generale diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi, specie sui versanti padani. Massime stazionarie sulla Riviera di Ponente.

Sulla costa previste temperature minime tra +5°C/+11°C e massime tra +7°C/+14°C.

Nell’interno attese temperature tra -3°C/+6°C e massime tra +2°C/+8°C.