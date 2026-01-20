martedì 20 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeImperiaCronacaVentimiglia, violentò per anni la cugina piccola: condannato a 5 anni e...
ImperiaCronacaNotizie LiguriaNotizie in evidenza

Ventimiglia, violentò per anni la cugina piccola: condannato a 5 anni e mezzo

Redazione Liguria
0

tribunale Imperia palazzo di GiustiziaImperia – Il Tribunale di Imperia ha condannato ad una pena di 5 anni e mezzo di carcere un 26enne che per anni a Ventimiglia ha violentato la cugina minorenne.
Le violenze sarebbero iniziate fin da quando la vittima aveva nove anni e sarebbero proseguito fino a quando, a sedici anni compiuti, la giovanissima ha trovato il coraggio di denunciare e di raccontare la storia ai propri genitori. Nel mezzo anni di violenze e abusi, che l’hanno portata a tentare il suicidio.
I giudici del Tribunale hanno ritenuto l’imputato colpevole dei reati, che sarebbero iniziati fin dall’estate del 2017. Nei suoi confronti è arrivata la condanna a 5 anni e mezzo di carcere, il divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minori e un risarcimento alla vittima di 20mila euro.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
carabinieri generica

Genova, anziani truffati con la tecnica del finto carabiniere: arrestato un...

Cronaca
Youssef Abanoub

Ragazzo ucciso in classe, a La Spezia lutto cittadino il 22...

Cronaca
auto Polizia notte

Genova, nascondeva droga in casa, arresto a Cornigliano

Cronaca
incidente via Diaz genova foce

Genova, scooter tamponato da auto alla Foce, un ferito

Varie