Ventimiglia, violentò per anni la cugina piccola: condannato a 5 anni e mezzo

Imperia – Il Tribunale di Imperia ha condannato ad una pena di 5 anni e mezzo di carcere un 26enne che per anni a Ventimiglia ha violentato la cugina minorenne.

Le violenze sarebbero iniziate fin da quando la vittima aveva nove anni e sarebbero proseguito fino a quando, a sedici anni compiuti, la giovanissima ha trovato il coraggio di denunciare e di raccontare la storia ai propri genitori. Nel mezzo anni di violenze e abusi, che l’hanno portata a tentare il suicidio.

I giudici del Tribunale hanno ritenuto l’imputato colpevole dei reati, che sarebbero iniziati fin dall’estate del 2017. Nei suoi confronti è arrivata la condanna a 5 anni e mezzo di carcere, il divieto di frequentare luoghi abitualmente frequentati da minori e un risarcimento alla vittima di 20mila euro.

