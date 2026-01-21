Albenga, incidente nel pomeriggio: due feriti, uno è grave

Albenga (Savona) – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via dell’Agricoltura e via Aurelia, ad Albenga.

Il sinistro stradale ha coinvolto una macchina e una moto, che si sono tamponate. Il bilancio è di due persone rimaste ferite.

Quella più grave è il giovane che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato alcune fratture. É stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale. L’altra, la donna che conduceva l’auto, è stata prima soccorsa sul posto e poi anch’essa trasportata all’ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.

I carabinieri intervenuti hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico nella zona.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]