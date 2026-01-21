mercoledì 21 Gennaio 2026
Albenga, incidente nel pomeriggio: due feriti, uno è grave

Croce Rossa La Spezia ambulanzaAlbenga (Savona) – Un incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi all’incrocio tra via dell’Agricoltura e via Aurelia, ad Albenga.
Il sinistro stradale ha coinvolto una macchina e una moto, che si sono tamponate. Il bilancio è di due persone rimaste ferite.
Quella più grave è il giovane che si trovava a bordo del mezzo a due ruote, che è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato alcune fratture. É stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale. L’altra, la donna che conduceva l’auto, è stata prima soccorsa sul posto e poi anch’essa trasportata all’ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni.
I carabinieri intervenuti hanno svolto gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo e hanno gestito il traffico nella zona.
