Caos Autostrade, traffico completamente bloccato in A10

Genova – Traffico completamente in tilt nel primo pomeriggio di oggi lungo l’Autostrada A10 con pesanti ripercussioni anche in A26.

La causa è l’intenso traffico sulla viabilità ordinaria in prossimità dell’uscita al casello di Genova Pra’, che sta avendo ripercussioni in entrambe le direzioni dell’Autostrada Genova-Ventimiglia: tra Arenzano e Pra’ si registrano 3 chilometri di coda, mentre sono 2 i chilometri di coda in direzione opposta tra Pegli e Pra’. In entrambi i casi sono decine gli automobilisti e i trasportatori che risultano fermi in coda. Il traffico è inoltre bloccato in prossimità dell’uscita al casello di Pra’.

Come detto, le ripercussioni si avvertono anche in A26, lungo la carreggiata che viaggia in direzione sud, dove al momento è presente 1 chilometro di coda.

Le code sarebbero in aumento e le ripercussioni sul traffico ordinario, anche lungo l’Aurelia, sono in aumento.

