Genova, ponte elicoidale chiuso questa sera

Genova – Scatta questa sera di mercoledì 21 gennaio, dalle 21, la chiusura per due notti del ponte dell’elicoidale a Sampierdarena. Interrotto il traffico nel tratto tra lungomare Canepa e la rampa da via Albertazzo in direzione levante.

A comunicarlo la polizia locale a seguito dei lavori di adeguamento de nodo di San Benigno.

Nelle notti tra mercoledì 21 e venerdì 23 gennaio, dalle ore 21.00 alle ore 6.00 del giorno successivo entrerà nuovamente in vigore, dunque, il divieto temporaneo di transito sul Ponte Elicoidale, esclusivamente per la direttrice Levante, nel tratto compreso tra Lungomare Canepa e la rampa proveniente da via Albertazzi.

Per due notti consecutive non sarà possibile percorrere il Nodo di San Benigno in direzione Levante provenendo da Lungomare Canepa.

Si consiglia a chi deve immettersi in Sopraelevata di transitare da via Milano, mentre chi è diretto in Autostrada tramite il casello di Genova Ovest può proseguire lungo le vie Milano e Cantore direzione Ponente o, in alternativa, utilizzare l’entrata autostradale di Genova Aeroporto.