Leivi, incidente di caccia, ferito un uomo, arriva l’elicottero

Chiavari – Ancora un incidente di caccia nei boschi della Liguria. Questa volta è successo nella zona di Leivi, nell’immediato entroterra chiavarese, dove un cacciatore di 50 anni impegnato in una battuta sarebbe rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco, forse esploso da un compagno.

L’emergenza è scattata subito dopo le 12 con le chiamate concitate dei compagni di caccia al 112 che segnalavano la presenza di una persona ferita e l’urgenza di ricevere soccorso.

La centrale del numero di emergenza ha inviato sul posto l’elicottero dei vigili del fuoco e l’automedica del 118 oltre alle forze dell’ordine.

In corso le operazioni di salvataggio della persona che potrebbe avere subito una grave ferita.