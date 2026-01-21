Meteo Liguria, torna il bel tempo ma è solo temporaneo

Temporaneo miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria in attesa di diversi sistemi perturbati che interesseranno, durante tutto il fine settimana, anche la nostra regione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio 2026:

fin dal mattino il cielo sarà in prevalenza sereno su tutta la regione, mentre dal pomeriggio solo qualche velatura proverà a “sporcare” i cieli del ponente ligure.

Venti tesi da nord sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente. Moderati o tesi di Grecale a Levante.

Mare stirato o mosso sotto costa. Molto mosso al largo ma moto ondoso in graduale calo

Temperature in calo nei valori minimi, in aumento nei valori massimi.

Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+10°C e massime tra +8°C/+14°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -3°C/+5°C e massime tra +2°C/+8°C.