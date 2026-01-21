mercoledì 21 Gennaio 2026
Ventimiglia, presidio antifascista per l’incontro dell’ultra destra

resistenzaVentimiglia – Un presidio antifascista per “accogliere” l’arrivo del generale Vannacci e degli esponenti dell’ultra destra francese. Lo hanno annunciato per domani, giovedì 22 gennaio, le associazioni e comitati contrari alla presenza sul territorio di iniziative politiche di estrema destra e che si riuniranno nei pressi del mercato coperto per manifestare pacificamente la loro preoccupazione.
L’eurodeputato Roberto Vannacci è atteso nel tardo pomeriggio, al teatro cittadino, per un evento pubblico e le associazioni antifasciste hanno deciso di organizzare un presidio di protesta per la presenza, nella città di confine, di organizzazioni e persone che si richiamano a periodi oscuri della storia italiana.
A manifestare contro la presenza di Vannacci e di altri ospiti dell’incontro, le associazioni antifasciste del territorio e Alleanza Verdi e Sinistra che si riuniranno intorno alle 17,30 per iniziare il presidio pacifico.
Gli organizzatori spiegano di voler esprimere la contrarietà dei cittadini che non si riconoscono negli ideali dell’estrema destra e che si oppongono allo “sdoganamento” di pensieri e temi cari al ventennio fascista.
Al “raduno” programmato al teatro cittadino parteciperanno esponenti di molti movimenti e partiti dell’ultra destra italiana e francese e chi organizza la contro manifestazione esprime forte preoccupazione per le tematiche della cultura razzista, maschilista e omofoba, di cui sono spesso infarcite le dichiarazioni dell’ultra destra.

