giovedì 22 Gennaio 2026
Genova, brusca frenata di un bus: quattro passeggeri feriti
Sturla

Genova, brusca frenata di un bus: quattro passeggeri feriti

Redazione Liguria
ambulanza 118 Croce Rosa RivaroleseGenova – Attimi di paura si sono vissuti questa mattina a bordo di un autobus che stava viaggiando lungo via Isonzo, nel quartiere di Sturla.
L’autista alla guida del mezzo, probabilmente per evitare il contatto con una vettura che procedeva nella stessa direzione, avrebbe frenato bruscamente, causando la caduta di alcuni passeggeri.
In totale sarebbero quattro quelli rimasti feriti. Soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, sono stati trasportati in codice giallo e in codice – quelli di media  e bassa gravità – al vicino ospedale San Martino. Fortunatamente, nessuno di loro sarebbe in gravi condizioni.
Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, i quali hanno gestito il traffico che si è creato nella zona e hanno effettuato gli accertamenti necessari a chiarire la dinamica di quanto successo.
