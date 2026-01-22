Genova, donna aggredita vicino ad una concessionaria di via Piave

Genova – Aggredita dopo aver cercato di dare aiuto ad una persona che sembrava in difficoltà. E’ successo questa sera, poco dopo le 18, in via Piave, nell’elegante quartiere di Albaro.

Una delle titolari della concessionaria di auto – una donna di 54 anni – si stava recando nell’attività quando ha notato un uomo di circa 45 anni sdraiato nelle aiuole a centro strada.

Mentre cercava di aiutarlo l’uomo, in stato di alterazione, ha reagito in modo violento iniziando a inveire sconnessamente contro la donna, che si è subito allontanata andando verso la concessionaria.

L’uomo, qualche istante dopo, ha raggiunto lei e il marito 65enne all’interno degli uffici e dopo aver rinnovato le minacce, ha iniziato a colpire con pugni per poi sfondare una porta a vetri con alcuni calci e un pesante zaino contenente bottiglie di superalcolici, procurandosi varie ferite -tra le quali un taglio a una gamba- con conseguente emorragia.

La Polizia di Stato, nel frattempo giunta sul posto, lo ha immobilizzato e i soccorritori hanno potuto medicarlo e condurlo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino in codice giallo.

I due titolari, che fortunatamente non hanno riportato ferite degne di nota ma solo un grande spavento, sono stati ospedalizzati da altri due mezzi in codice giallo all’Ospedale Galliera per crisi ipertensiva.