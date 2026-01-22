Genova, furto della borsa e utilizzo della carta rubata: arrestato un 29enne

Genova – Un uomo di 29 anni è stato arrestato per aver utilizzato una carta di credito rubata in un negozio del centro.

L’allarme è stato lanciato da una ragazza, che stava prendendo un caffè in un bar con la madre e si è accorta che un malvivente aveva rubato la borsa della donna.

Poco dopo la vittima del furto ha ricevuto la notifica di un movimento sulla sua carta di credito e si è recata nel negozio segnalato, allertando le forze dell’ordine.

All’arrivo sul posto gli agenti hanno notato un soggetto, che non corrispondeva all’iniziale descrizione fatta dalla giovane, che ha cercato di allontanarsi velocemente.

Da accertamenti è emerso che quest’ultimo aveva pagato della merce con la carta di credito in questione, motivo per cui è stato tratto in arresto: dovrà rispondere dell’accusa di utilizzo indebito di carte di credito.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]