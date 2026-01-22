giovedì 22 Gennaio 2026
Genova, mattinata di code in città: traffico in tilt in Sopraelevata

Redazione Liguria
Sopraelevata Genova codaGenova – Dopo la giornata nera di ieri per il traffico in città e in Autostrada a causa dei disagi vissuti in A10 e del tragico incidente mortale verificatosi in Val Bisagno, anche la giornata odierna è iniziata con pesanti disagi per quanto riguarda la viabilità cittadina.
Fin dalle ore 9 si sono segnalate lunghe code in Sopraelevata, in entrambe le direzioni. La situazione più complessa, però, si è registrata lungo la carreggiata che viaggia in direzione levante, dove oltre alle code si è aggiunta anche la presenza di un veicolo in avaria che ha mandato in tilt il traffico con ripercussioni fin dall’uscita del casello di Genova Ovest.
Le problematiche si sono riflettute anche su via Gramsci, soprattutto in direzione ponente, dove si sono riversati numerosi mezzi.
La situazione è pian piano rientrata alla normalità intorno alle ore 10.
