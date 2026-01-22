giovedì 22 Gennaio 2026
Genova, scippo nel centro storico: arrestato un 40enne

Polizia centro storicoGenova – A seguito di lunghe indagini, un uomo di 40 anni è stato arrestato dalle forze dell’ordine perché ritenuto il responsabile dello scippo avvenuto ai danni di una donna nel centro storico di Genova lo scorso mese di ottobre.
Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe avvicinato alla sua vittima e l’avrebbe seguita a bordo di uno scooter. Ha atteso un momento di isolamento per strapparle di dosso la borsa e fuggire, facendo rapidamente perdere le proprie tracce.
Agli accertamenti svolti dai poliziotti nel corso delle indagini hanno permesso di ricostruire quanto successo e di risalire al 40enne, al quale vengono contestati anche la ricettazione del mezzo utilizzato per compiere lo scippo e il furto di altri due motocicli avvenuti in momenti distinti e successivi.
