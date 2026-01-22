Grave incidente ad Albenga, migliorano le condizioni del 18enne ferito

Albenga (Savona) – Migliorano le condizioni del giovane di 18 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto ieri all’incrocio tra via dell’Agricoltura e via Aurelia ad Albenga.

Il ragazzo stava viaggiando a bordo della sua moto, quando si è scontrato con un’auto guidata da una donna. L’impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stato proprio lo scooterista, il quale è stato sbalzato sull’asfalto e ha riportato ferite e contusioni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che l’hanno trasportato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni sono apparse serie fin da subito e nelle ore successi all’arrivo in Pronto Soccorso è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. Adesso non sarebbe più in pericolo di vita.

Intanto, proseguono gli accertamenti da parte dei carabinieri che sono al lavoro per chiarire l’esatta dinamica di quanto successo.

