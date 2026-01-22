Inceneritore, Amiu ha presentato ricorso al Tar

Genova – La diatriba sull’inceneritore si sposta dalle aule della politica a quelle giudiziarie con il ricorso di Amiu, l’azienda municipalizzata per la raccolta dei rifiuti che chiede al Tar un provvedimento contro l’avviso esplorativo di Arlir, l’azienda regionale ligure per i rifiuti.

Ad annunciarlo la stessa Amiu con una nota stampa.

L’azienda ha comunicato di aver già presentato, lo scorso 20 gennaio, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) contro l’avviso esplorativo avviato da Regione Liguria.

Il “bando” si propone di individuare un operatore del settore che sia interessato a costruire e gestire l’impianto di chiusura del ciclo dei rifiuti in Liguria che è stato indicato, come prima ipotesi, in un inceneritore.

“Alla base del ricorso – spiega Amiu – vi sono valutazioni di carattere giuridico e procedurale che attengono alla coerenza dell’avviso con il quadro normativo di riferimento e con le regole sulla concorrenza.

In particolare, vengono rilevate criticità nell’utilizzo di uno strumento ritenuto non adeguato alla complessità delle procedure, con il rischio di determinare incertezze procedurali e possibili effetti distorsivi sul mercato.