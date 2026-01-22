Leivi, grave il cacciatore colpito da un colpo durante battuta di caccia



Leivi (Genova) – Restano molto gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del cacciatore di 50 anni ferito ieri da un colpo di fucile sparato da un compagno di caccia.

I due stavano partecipando ad una battuta di caccia al cinghiale insieme ad altre persone armate quando un animale ferito avrebbe caricato il proprietario del fucile che ha esploso il colpo.

Non è ancora chiaro se l’animale abbia fatto cadere il cacciatore, ultra settantenne, facendo partire il colpo o se, invece la persona abbia esploso uno o più colpi per cercare di abbattere il cinghiale furioso, colpendo per errore il “collega”.

Il ferito è stato raggiunto da un colpo ad un fianco ed ha iniziato a perdere molto sangue. Motivo per cui il 118 ha deciso di inviare sul posto direttamente l’elicottero dei vigili del fuoco per un trasporto veloce in ospedale.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso, il più grave, in ospedale mentre sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno sequstrato il fucile da cui è partito il colpo e hanno raccolto le prime testimonianze sulla dinamica dell’incidente.

I proiettili usati per la caccia al cinghiale possono raggiungere distanze sino a un chilometro e sono particolarmente “letali” dovendo abbattere un animale di grosse dimensioni lanciato in corsa.