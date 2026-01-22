giovedì 22 Gennaio 2026
Meteo Liguria, graduale peggioramento in arrivo

Redazione Liguria
0

meteo liguria giovedì 22 gennaio 2025Tempo ancora relativamente stabile sulla Liguria in attesa dell’arrivo, nei prossimi giorni, di una saccatura in discesa dall’Oceano Atlantico settentrionale che porterà un peggioramento già dalla giornata di domani, venerdì e nel fine settimana.
Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, giovedì 22 gennaio 2026:
Nella notte velature in transito su tutta la regione, e prime nubi a media quota in arrivo a ponente
Possibili locali banchi di nebbia sui versanti padani del settore centrale fino in mattinata. Nel corso della giornata, ed in particolare nel pomeriggio, la copertura nuvolosa raggiungerà il settore centrale prima e quello orientale poi, senza tuttavia precipitazioni associate.
Venti tesi da nord sugli sbocchi vallivi dei versanti marittimi del Centro-Ponente.
Raffiche localmente superiori ai 40-50 Km/h dai quadranti settentrionali sul settore Centro-Occidentale in mattinata.
Vento debole o moderato dai quadranti settentrionali altrove.
Mare poco mosso a Levante, stirato sotto costa nel settore centrale, mosso al largo e a ponente. Moto ondoso in graduale scaduta nel corso della giornata, in particolare a ponente.
Temperature in calo nei valori minimi, valori massimi in calo a ponente e nei versanti padani centro-occidentali, stazionarie o in lieve aumento altrove.
Sulla costa previste temperature minime tra +2°C/+8°C e massime tra +8°C/+11°C.
Nell’interno attese temperature minime tra -4°C/+2°C e massime tra +2°C/+9°C

