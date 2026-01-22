Onda record nel Mediterraneo per il ciclone Harry, è il cambiamento climatico

Palermo – Il ciclone mediterraneo Harry ha fatto registrare un record tutt’altro che tranquillizzante nel mar Mediterraneo. Si tratta del nuovo record storico con un’onda alta ben 16 metri, più di un palazzo di 5 piani.

Inizialmente si era pensato ad un errore di lettura delle apparecchiature di registrazione dei dati ma le verifiche lo hanno escluso.

Durante il passaggio del Ciclone Harry, una boa dell’ISPRA ha registrato un’onda massima di ben 16 metri nel tratto di mare tra Portopalo di Capo Passero e Malta.

Si tratta di un dato impressionante che riscrive la storia della meteorologia marina in Europa. Un nuovo Record Europeo che super di quasi due metri il precedente primato di 14,2 metri registrato in Spagna durante la tempesta “Gloria” del 2020.

Il ciclone Harry, si è sviluppato grazie all’enorme calore immagazzinato dal mar Mediterraneo che è molto più caldo del normale per il periodo.

Un ulteriore prova, se ancora ce ne fosse bisogno, dell’effetto devastante del cambiamento climatico che ha già portato ad una crescita enorme della potenza delle onde in un mare “chiuso”.