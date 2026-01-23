Genova, abbandona taniche con olio motore per strada, denunciato

Genova – E’ stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi il 37enne fermato oeri sera dalla polizia locale dopo aver lasciato alcune taniche di olio motore esausto accanto ai bidoni della spazzatura a Struppa.

La scelta di abbandonare la sostanza molto pericolosa ed in grado di inquinare torrenti ed il mare è costata cara all’uomo che ora rischia una pesante sanzione e un processo per un reato penale.

L’operazione è scattata a seguito del ritrovamento di tre taniche di olio motore esausto (Codice EER 130200) nei pressi dei contenitori della raccolta rifiuti in via Buscaglia, proprio di fronte all’ex sezione di Polizia Locale di Struppa.

Gli agenti, dopo aver rinvenuto il materiale inquinante, hanno avviato un’accurata indagine ricostruendo l’accaduto attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza comunale.

I filmati hanno confermato che lo scorso 17 gennaio, in orario serale, l’uomo era giunto sul posto con la propria auto per liberarsi delle taniche, contenenti circa 75 kg di olio. Convocato presso gli uffici, l’uomo ha ammesso l’illecito ed è stato denunciato per abbandono di rifiuti pericolosi.

Il 37enne è stato successivamente scortato sul luogo dell’abbandono dei rifiuti pericolosi, per procedere al regolare smaltimento presso l’isola ecologica di Molassana.

«Questo intervento – dichiara l’assessora alla Sicurezza urbana ed alla Polizia Locale del Comune di Genova, Arianna Viscogliosi – dimostra quanto sia fondamentale il presidio costante del territorio per garantire il decoro urbano e la salute pubblica. L’abbandono di oli esausti non è solo un atto di inciviltà, ma un vero e proprio crimine contro l’ambiente e la sicurezza dei cittadini, dato l’alto potenziale inquinante di tali sostanze. Grazie all’efficacia del nostro sistema di videosorveglianza e alla prontezza degli agenti, siamo riusciti a individuare il responsabile e a ripristinare la legalità. Continueremo a lavorare con fermezza affinché chi sporca e danneggia la nostra città ne risponda davanti alla giustizia».

__