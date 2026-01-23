Genova, mercoledì giornata senz’acqua a San Quirico: le vie coinvolte

Genova – Mercoledì 28 gennaio sarà una giornata di disagi per i commercianti e i residenti di alcune vie della val Polcevera, nella zona di San Quirico, che saranno interessate per gran parte della giornata dall’interruzione dell’erogazione dell’acqua che, come specificato da Iren, si rende necessaria per consentire lo svolgimento di alcune attività di manutenzione programmata. I rubinetti rimarranno a secco dalle ore 8:00 alle ore 20:00, quindi per gran parte della giornata. Le vie coinvolte:

• Via San Quirico nel tratto compreso tra il Ponte Barbieri ed il civ. 30

• Via Inferiore Budulli

• Vie limitrofe alle località sopra indicate

“Abbassamenti di pressione – scrive Iren – potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno successivo, con medesimo orario”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]