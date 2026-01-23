venerdì 23 Gennaio 2026
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriSestri Ponente

Genova, malore fatale durante una partita a pallone a Sestri Ponente

Redazione Liguria
ambulanza soccorsiGenova – Si è accasciato a terra davanti ai compagni di squadra ed è morto senza riprendere conoscenza. Tragedia, ieri sera, al campo sportivo dell’ex Corderia di via Sparta a Sestri Ponente. Un uomo di trent’anni ha perso la vita in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre giocava una partita a pallone con gli amici.
L’uomo è improvvisamente caduto a terra, senza un lamento, ed in breve tempo ha perso conoscenza mentre amici e compagni di squadra cercavano di assisterlo e chiamavano disperatamente i soccorsi.
All’arrivo dell’ambulanza del 118, però, è apparso chiaro che per il giovane non c’era più nulla da fare.
I tentativi di rianimazione sono andati avanti a lungo ma l’uomo non si è più ripreso ed è stato dichiarato il decesso.
Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio dove, molto probabilmente, verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte.
Un’indagine è stata aperta sul caso
