Genova, malore fatale durante una partita a pallone a Sestri Ponente

Genova – Si è accasciato a terra davanti ai compagni di squadra ed è morto senza riprendere conoscenza. Tragedia, ieri sera, al campo sportivo dell’ex Corderia di via Sparta a Sestri Ponente. Un uomo di trent’anni ha perso la vita in circostanze ancora tutte da chiarire, mentre giocava una partita a pallone con gli amici.

L’uomo è improvvisamente caduto a terra, senza un lamento, ed in breve tempo ha perso conoscenza mentre amici e compagni di squadra cercavano di assisterlo e chiamavano disperatamente i soccorsi.

All’arrivo dell’ambulanza del 118, però, è apparso chiaro che per il giovane non c’era più nulla da fare.

I tentativi di rianimazione sono andati avanti a lungo ma l’uomo non si è più ripreso ed è stato dichiarato il decesso.

Il corpo senza vita è stato trasferito in obitorio dove, molto probabilmente, verrà eseguita l’autopsia per chiarire le cause della morte.

Un’indagine è stata aperta sul caso

