Genova, nascondeva un etto di droga in casa: arrestato 19enne

Genova – Un giovane di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri, che l’hanno notato cedere della droga ad un soggetto nel centro storico.

I militari dell’arma sono intervenuti, hanno segnalato il compratore alla Prefettura e svolto gli accertamenti sul giovane 19enne.

Nelle ore successive si è svolta la perquisizione domiciliare presso l’abitazione dove risiede il ragazzo, all’interno della quale i carabinieri hanno trovato 222 dosi di crack per un totale di circa 100 grammi di sostanza stupefacente. Inoltre, sono stati rinvenuti circa 150 euro consideranti proventi dell’attività illecita.

Nei confronti del giovane è scattato l’arresto e il trasferimento presso il carcere genovese di Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

