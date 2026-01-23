Genova, ubriachi e senza patente al volante, fermati dalla polizia stradale

Genova – Ancora controlli della polizia sulle strade della Movida nei fine settimana e ancora persone fermate e multate per guida in stato di ebbrezza o per gravi violazioni del Codice della Strada.

Durante l’ultimo fine settimana, nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, la Polizia Stradale ha effettuato dei posti di controllo in Corso Italia e nelle vie di passaggio per il centro storico.

Il bilancio dell’attività conta diversi giovani controllati e varie infrazioni al Codice della Strada accertate, anche penalmente rilevanti.

L’episodio più grave ha riguardato un automobilista sorpreso alla guida in stato di ebrezza, in quanto dall’accertamento tramite etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Data la gravità della violazione, che rientra nella fascia penale, si è proceduto con la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida.

Mentre gli operatori controllavano il conducente che guidava ubriaco un altro giovane automobilista ha passato con il rosso proprio davanti alle forze dell’ordine ed è stato fermato per accertamenti.

E’ così emerso che il giovane era senza patente di guida perché mai conseguita.

Il conducente, quindi, è stato sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo.

Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli mirati nelle vie più frequentate dalla Movida genovese.