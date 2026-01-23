venerdì 23 Gennaio 2026
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeQuartieriAlbaroGenova, ubriachi e senza patente al volante, fermati dalla polizia stradale
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriAlbaroFoce

Genova, ubriachi e senza patente al volante, fermati dalla polizia stradale

Redazione Liguria
0

Polizia notte autoGenova – Ancora controlli della polizia sulle strade della Movida nei fine settimana e ancora persone fermate e multate per guida in stato di ebbrezza o per gravi violazioni del Codice della Strada.
Durante l’ultimo fine settimana, nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno delle stragi del sabato sera, la Polizia Stradale ha effettuato dei posti di controllo in Corso Italia e nelle vie di passaggio per il centro storico.
Il bilancio dell’attività conta diversi giovani controllati e varie infrazioni al Codice della Strada accertate, anche penalmente rilevanti.
L’episodio più grave ha riguardato un automobilista sorpreso alla guida in stato di ebrezza, in quanto dall’accertamento tramite etilometro è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.
Data la gravità della violazione, che rientra nella fascia penale, si è proceduto con la denuncia all’Autorità Giudiziaria e il ritiro della patente di guida.
Mentre gli operatori controllavano il conducente che guidava ubriaco un altro giovane automobilista ha passato con il rosso proprio davanti alle forze dell’ordine ed è stato fermato per accertamenti.
E’ così emerso che il giovane era senza patente di guida perché mai conseguita.
Il conducente, quindi, è stato sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo.
Nei prossimi giorni saranno effettuati nuovi controlli mirati nelle vie più frequentate dalla Movida genovese.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2026
ALTRE STORIE
Furto rame rubato

Ventimiglia, maxi furto di rame, accusato dipendente Ferrovie

Cronaca
neve strada spazzaneve

Allerta Neve in Liguria sino alla mezzanotte

Cronaca
meteo Liguria venerdì 23 gennaio 2026

Meteo Liguria, forte peggioramento con pioggia e neve sui rilievi

Cronaca
ambulanza notte croce bianca genovese

Genova, donna aggredita vicino ad una concessionaria di via Piave

Cronaca